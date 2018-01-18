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Поэтажные карты аэропорта Платов появились в 2ГИС

Сегодня, 14:42

Картографическая компания 2ГИС сделала полезный подарок пассажирам нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Сервис предоставил приложение с подробными планами всех этажей терминала воздушной гавани.

Первые пользователи сервиса уже поделились своими впечатлениями в социальных сетях. По мнению пассажиров, особенно тех, кто впервые побывал в Платове, разработчики сделали все для удобства клиентов. На картах подробнейшим образом показано расположение самых необходимых локаций. Например, стойки регистрации, таможенные пункты, банкоматы и места общественного питания.

Приложение доступно в мобильных версиях, а также на официальном ресурсе 2ГИС. С изменениями в инфраструктуре аэропорта, карты будут обновляться. Напомним, аэропорт Платов был введен в эксплуатацию в начале декабря прошлого года. Он рассчитан не ежегодный пропуск пяти миллионов пассажиров и более 20 тысяч тонн грузов и багажа.


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