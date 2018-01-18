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Российский блогер создал самый большой в мире киндер-сюрприз

Сегодня, 13:40

Популярный российский блогер Максим Монахов создал самый большой в мире киндер-сюрприз. На реализацию проекта было потрачено 140 часов, о чём юноша рассказал в своём видео.

На блог Монахова в YouTube подписано на данный момент более 600 тысяч человек. В целом, киндер-сюрприз получился самым большим в мире, но зафиксировать этот рекорд блогеру не удалось. Стандартное «яйцо с подарком» имеет высоту 6,3 сантиметра, а ширину 4,5 сантиметра. Его же проект получился двухметровым. В целом, блогер увеличил размеры киндер-сюрприза в 31 раз. Ширина огромного шоколадного яйца составила 139,5 сантиметров.

Ингредиенты использовались аналогичные, как и для малого образца, причем по вкусу киндер ничем толком не отличался, указывает Монахов. Сверху на обёртке указано название канала блогера. Всего за сутки видеоролик просмотрели свыше 600 тысяч человек, что позволило ему попасть «в тренды» YouTube.


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