Google будет наказывать сайты с медленной загрузкой

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Руководство Google спустя два года решило выполнить свою угрозу. Через пять месяцев поисковик будет наказывать сайты с медленной загрузкой, убрав их с первых страниц запросов.

Как оказалось, побудительной причиной для администрации поисковика стал выход мобильных версий на лидирующие позиции, там, где скорость загрузки должна быть максимальной или хотя бы соответствовать нормативам разработчиков. Поэтому, вэбмастерам рекомендуется заранее при помощи сервисов Chrome User Experience Report или PageSpeed Insights замерить скорость и привести ее в соответствие с требованиями Google.

По мнению администрации поисковика, такие меры не ущемляют ничьих прав, а только нормализуют функционирование ресурса. Пользователи впоследствии оценят позицию Google по достоинству. Тем более, что большой процент запросов приходится на сайты, давно и успешно работающие, а значит тщательно следящие за своими параметрами.