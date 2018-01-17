Зловредные расширения в Google скачали более 500 тысяч раз

Вчера, 20:50

Бракованные расширения в Google Chrome скачали более 500 000 раз. Аддоны нашли в Chrome Web Store.

Специалисты обнаружили расширения с вредоносными кодами, увидев непонятную активность интернет-трафика с станции одного из потребителей. Как позже стало известно, на зараженный компьютер его владелец установил расширение HTTP Request Header, используемое для секретного посещения сайтов с рекламой. Позже эксперты обнаружили еще четыре плагина, действовавших по аналогичной системе. Аддоны накручивали просмотры рекламы без участия пользователей, получая награду за все клики. Помимо этого, их разработчик могли вести наблюдение за физическими и юридическими лицами.

Когда новость получила известность, Google утилизировала вирус. Получили оповещения об аддонах спецслужбы Голландии и США. Такие вредоносы могут попадать в Сеть из-за запуска javascript-кода в Store.