Вчера, 18:15

Россия попала в ТОП-10 стран по количеству выручки в сервисе Google Play. Информацию об этом сообщают аналитики из агентства App Annie. Интересно, что ещё в 2016 году РФ стояла на 11 строчке в данном рейтинге. Что касается App Store для iOS, то позиции государства здесь оказались немного ниже – Россия заняла только 12 место.

По информации аналитиков из App Annie, в целом жители России за 2017 год потратили в магазинах приложений Google Play и App Store около 580 миллионов долларов США. В 2016 году эта сумма составляла только 420 миллионов, а в 2015 – 350 миллионов. Это означает, что за три года затраты россиян на мобильные приложения выросли в две трети.

Также отмечается, что общая сумма затрат всех пользователей составляет около 86 миллиардов долларов. По-прежнему в данном топе по покупке приложений в Google Play первое место удерживают Япония, США, Южная Корея, Тайвань и ФРГ. Что касается App Store, то здесь первые места занимают КНР, США, Япония, Великобритания и Южная Корея.

Добавляется, что за целый год позиции России по числу скачиваний приложений в «яблочном» сервисе и сервисе от Google не изменились. РФ занимает 5-ю строчку во всём мире. Количество скачиваний российскими пользователями программ равняется 4,3 миллиардам за 2017 год.