Google ужесточила правила монетизации видео на YouTube-каналах

Сегодня, 14:21

Американская корпорация Google изменила правила, согласно которым владельцы YouTube-каналов могут получать деньги за размещение рекламы. Теперь сотрудники видеохостинга будут вручную проверять каждого блогера на соответствие правилам сервиса.

Ранее пользователи YouTube, желающие разместить рекламу на канале, должны были набрать минимум 10 тысяч просмотров под своим видео. Теперь правила маркетинга на просторах принадлежащего Google видеохостинга ощутимо ужесточились. Новые предписания требуют от блогеров и прочих YouTube-бизнесменов набрать 4 тысячи часов просмотра видео на канале за последний год и минимум 1 тысячу подписчиков. За соблюдением новых правил размещения рекламы теперь вручную будут наблюдать сотрудники видеохостинга.

Пойти на ужесточение маркетинговых предписаний Google спровоцировало огромное количество жалоб от YouTube-рекламодателей. Потерпевшим сторонам не нравится демонстрация их рекламы в виде ролика, содержащего нецензурную речь, проявления расизма, насилие и прочий спорный контент.