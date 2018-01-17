Разработчики Viber выпустили версии мессенджера для ОС Windows и Mac

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Пользователи широко популярного мессенджера Viber дождались выхода новых версий сервиса для операционных систем Windows и Mac. Обновления имеют множество уникальных функций, а также модернизированные базовые возможности.

Благодаря новым версиям Viber для ОС Windows и Mac, пользователи РС могут найти любую доступную информацию на просторах сети, предварительно кликнув правой кнопкой мыши на выделенный фрагмент текста. Администраторы групп в мессенджере также ликуют. Им предоставлена возможность закреплять сообщения как на мобильных устройствах, так и на десктопах.

В новых версиях Viber для операционных систем Windows и Mac появился уникальный способ борьбы с навязчивой рекламой. Дабы избавить свою ленту от спама, пользователю необходимо всего лишь пометить его специальным флажком. Также Viber стал в один ряд с мессенджерами Telegram и WhatsApp, предоставив юзерам возможность отвечать на сообщения посредством контекстного меню.