Alibaba открыла платформу для майнинга криптовалют

Вчера, 18:43

Один из крупнейших интернет-реализаторов Alibaba не избежал влияния модных тенденций последних месяцев. Судя по осторожным, но регулярным инсайдерским сведениям, китайский монополист намерен включиться в «майнинговое безумие», а именно, открыв собственную платформу «P2P Nodes».

Аналитики ведущих профильных изданий почему-то оставили такую глобальную новость за скобками, в то время как финансовые подразделения американских средств массовой информации предали гласности данный факт. Судя по опубликованным сведениям, китайский региональный монополист еще осенью прошлого года стал обладателем собственной платформы Alibaba East China Ltd.

По мнению экспертов, структурированная направленность новшества не допускает разночтений. Вся «добыча» криптовалюты на предоставленной платформе будет находиться под жестким контролем властей Китая, которые проводят однозначно негативную политику в отношении биткоина, а так же самой Alibaba, популяризирующей собственную криптовалюту.