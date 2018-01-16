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Сотрудники Twitter за деньги читают сообщения пользователей

Сегодня, 10:56

Сотрудники компании Twitter за деньги читают личные сообщения своих пользователей. Об этом рассказали представители организации Project Veritas.

Клей Хейнс, специалист по сетевой безопасности Twitter, на скрытую камеру рассказала, что компания предоставляет некоторым сотрудникам специальные коды, позволяющие читать личные сообщения совершенно любого пользователя. Такое действие оплачивается со стороны руководства. Отмечается, что удаление своей переписки не изменит положения, так как она сохранена на серверах. Целью этой своеобразной слежки за юзерами выступает создание профиля пользователя для рекламодателей.

В Project Veritas уже рассказывали некоторые подробности работы Twitter. Против определенных граждан задействуют особый метод цензуры под названием теневой бан. Аккаунт с неугодным для предприятия контентом становится невидимым, кроме самого автора.


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