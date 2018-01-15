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23 млн просмотров получили собаки, которые не давали выбросить елку

Вчера, 19:39

В Белла-Висте Арканзасе прославились собаки благодаря видео, на которое снимали обряд "выбрасывания елки". Так, глава семейства боролся с кусачими, и видео снятое женой попало в Сеть. Так, видео-баталии набрали более 23 млн просмотров.

Дэвид Грэхем, отец двоих детей предстал перед всем Интернетом в роли борца с овчарками. Решив избавиться от сухого новогоднего дерева, мужчина начал борьбу с собаками, которые стали отстаивать свою новую новогоднюю игрушку. «Итак, я попросила моего мужа выбросить старую ёлку во время уборки, и только потом, выглянув в окно, поняла, почему всё так долго», - рассказала супруга Дэвида. Видео, выложенное на Facebook, получилось на редкость занятным.

После своего поражения один из псов грустно взглянул через ограду вслед своему дереву. За 48 часов видео посмотрели 23 млн раз, а поделились 515 тыс. человек. Более 100 тыс. комментариев содержат слова благодарности семье за видеоролик и отличное настроение.


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