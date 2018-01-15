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Воронежская красавица похвасталась стройными ножками

Сегодня, 11:32

Жители Воронежа в социальных сетях восторгаются красотой своей землячки. Девушка опубликовала фото, на котором она в мини-платье и с собачкой на руках показывает стройные ноги.

Воронежскую красавицу зовут Анастасия Севастьянова. Она снялась в небольшой фотосессии, где похвасталась стройными, длинными и спортивными ногами. Пользователи отметили, что ракурс данного снимка был удачно подобран, так же, как и стиль мини-платья. В целом фотография собрала только положительные отзывы от комментаторов. Многие заметили, что собачка, которую девушка держит на руках, вызывает в общем впечатлении от снимка чувство нежности и умиления.


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