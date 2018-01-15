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В Сети появилось видео редкого боя Брюса Ли

Сегодня, 12:04

В Интернете появилась редкая видеозапись одного из боев Брюса Ли. Ее опубликовал пользователь, который показал другим свою точку зрения на известный фильм "Кулак ярости", в которой Ли играл главную роль. Фильм вышел на экраны в 1972 году.

 

Результат получился зрелищным событием. Поклонники "Звездных войн" и самого актера Брюса Ли, которого по праву считают мастером боевых искусств, с восторгом отреагировали на видеоролик. Кроме того, большинство пользователей отметили, что мастерство Ли "превзошло всех самых великих дуэлянтов, в том числе и "Вейдера".
За минувшие пару дней после публикации, видео набрало больше 700 просмотров.


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