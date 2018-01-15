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Википедии сегодня исполнилось 17 лет

Сегодня, 11:20

Википедии исполнилось 17 лет. Она появилась на свет 15 января 2001 года. Считается, что Википедия - известная энциклопедия, которая является универсальной и легко распространяется в сети Интернет.

Признана наиболее полной и чёткой из всех когда-либо существоваших. Она входит в список десяти самых посещаемых сайтов во всём мире. Примечательно, что информация данной энциклопедии заливается на нескольких языках мира. Делают это добровольные люди. Любой пользователь сети может воспользоваться сайтом Википедии. Если он замечает ошибку или недостаточный обьём информации, он попросту может отредактировать текст и внести изменения на сайт. Таким образом, происходит постоянное обновление и пополнение новых статей, а разделы допоняются. Это напрямую влияет на развитие источника в целом.

Создателями Википедии являются Джимми Уейлс и Ларри Сенгер. В России её называют "Вики". Это слово с гавайского языка означает "быстрый". Следует отметить, что данная энциклопедия не является первоисточником. Поэтому, если в её пределах указывается какой-либо факт, то нужно указать ссылку на действующий правдивый источник. В противном случае статья не будет допущена к опубликованию.

На данный момент одна только рускоязычная Википедия состоит из более, чем миллиона статей. Это в несколько раз больше, чем обьём Большой русской энциклопедии.


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