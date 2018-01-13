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«Девушка с бровями» из Якутии опозорилась в Instagram

Сегодня, 12:30

Анжелика Протодьяконова из Якутии, более известная как «девушка с бровями», опозорилась в Instagram. Подписчики шокированы поведением фрика и не скупились на гневные комментарии.

Анжелика Протодьяконова отличается своей экстравагантностью, о чем прекрасно знают ее 95 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram. В этот раз она перешла все границы, чем опозорилась на всю страну. «Девушка с бровями» выложила в фотоблоге видео. И вроде ничего необычного, если бы не два «но»: ролик был снят в туалете, а его автор находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Жительница Якутии Анжелика Протодьяконова стала известна на просторах Интернета благодаря необычному подходу к оформлению своих бровей. На ее лице часто они нарисованы практически на весь лоб и имеют самые необычные формы. Это привлекает взгляды не только прохожих, но и юзеров.


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