«Девушка с бровями» из Якутии опозорилась в Instagram

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Анжелика Протодьяконова из Якутии, более известная как «девушка с бровями», опозорилась в Instagram. Подписчики шокированы поведением фрика и не скупились на гневные комментарии.

Анжелика Протодьяконова отличается своей экстравагантностью, о чем прекрасно знают ее 95 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram. В этот раз она перешла все границы, чем опозорилась на всю страну. «Девушка с бровями» выложила в фотоблоге видео. И вроде ничего необычного, если бы не два «но»: ролик был снят в туалете, а его автор находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Жительница Якутии Анжелика Протодьяконова стала известна на просторах Интернета благодаря необычному подходу к оформлению своих бровей. На ее лице часто они нарисованы практически на весь лоб и имеют самые необычные формы. Это привлекает взгляды не только прохожих, но и юзеров.