Пентагон подготовит мощную армию ботов для соцсетей

Вчера, 22:25

В Пентагоне будет создано специальное подразделение вооруженных ботов в ближайшем будущем. Эти создания запрограммируют для завоевания социальных сетей по всему миру.

По официальным данным военного командования США, армия ботов будет специально направлена на наведение порядка в мире социальных сетей. В данный момент инициаторы разработок успели создать соответствующий тендер для презентации программного обеспечения. Главной задачей ботов станет отслеживание сообщений, видео и текстовых постов с последующим переводом их на английский язык. В базе программы должен быть онлайн переводчик со многих языков.

Специально обученные боты смогут давать оценку всем сообщениям в пространстве сети. Они научатся даже давать троекратную оценку согласно указанному составу. Программисты Пентагона планируют, чтобы боты могли логически оценивать степень возможности влияния на общество того или иного материала.