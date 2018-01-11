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PornHub: Женщины слишком увлеклись порно в 2017 году

Вчера, 21:21

В 2017 году женщины посетили порносайты чаще на 359% по сравнению с прошлыми периодами. Особенно популярными порталы для взрослых стали в ЮАР и Саудовской Аравии, резюмируют порталы PornHub и xHamster.

 По данным статистики посещаемости порнографических ресурсов в 2017 году, особенно частыми гостями поисковых систем стали женщины из некоторых стран мира. Особенно четкая активность отмечена в регионах ЮАР и Саудовской Аравии. Популярность интернет-ресурсов с тематикой XXX по данным за прошлый 2017 год составила 359%.

Аналитики в настоящее время пытаются разобраться, что же такого интересного увидели прекрасные представительницы человечества, что рейтинг посещаемости порносайтов просто зашкаливает. Хотя этого нельзя сказать о китаянках. В этой стране, наоборот, спрос на эротическую тематику в сети снижен практически на треть.


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