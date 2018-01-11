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В мессенджере Telegram произошел сбой

Сегодня, 12:09

Несколько минут назад в мессенджере Telegram зафиксирован масштабный сбой. Пользователи отметили приостановку работы как мобильной, так и компьютерной версии приложения.

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в Telegram. Они сообщили, что несколько минут не могли отправить сообщения собеседникам. Текстовые SMS отправлялись, появлялся значок отправки, но собеседник его не получал. Спустя несколько минут работа нормализовалась, однако паузы при отправке сообщения периодически появляются. Администрация Telegram пока не прокомментировала сбой. В данный момент ситуация со сбоем наладилась, однако сообщения продолжают приходить с задержкой. 


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