Порно-ролики с знаменитостями стали доступны в нейросети от Deepfakes

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В сети Reddit в конце прошлого года появилась инструкция по работе нейросети, которая может заменять лица порно-актрис на знаменитостей. Об этом сообщил разработчик под ником Deepfakes. Так, новый десктопный вариант приложения FakeApp уже набирает популярность среди юзеров.

Новая нейросеть поможет раздуть еще больше секс-скандалов в этом году. Это стало возможным после презентации новинки – обучаемой нейросети, которая «умеет» заменять на порно-видео лица исполнителей. Об этом первыми узнали пользователи сети Reddit, где поделился новинкой разработчик под вымышленным именем Deepfakes. По его словам, программа сначала обрабатывает два ролика отдельно (предварительно их нужно загрузить) и отчитывается о каждом этапе «тренировки».

Также известно, что возможен бартер между отснятым материалом и замена лиц порно-исполнителей на лица знаменитых людей. К тому же, нейросеть имеет возможность самообучаться и генерировать ролики после просмотра фото и картинок из Интернета. Напомним, что Deepfakes известен скандальными фейковыми видео с голливудскими звездами. В число пострадавших попали: Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон и другие.