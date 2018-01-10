Студия Лебедева продала логотип в виде ромба за 100 тысяч рублей

Вчера, 21:20

Дизайнеры известной студии Артемия Лебедева в разработке логотипа для логистической компании создали логотип в жанре абстрактного минимализма. Фирменный знак представляет собой простой синий ромб в стиле «Черного квадрата» Казимира Малевича.

Несмотря на столь простое решение, один из владельцев компании, которая занимается перевозкой нестандартных и негабаритных грузов, высказался в пользу такого минимализма. По его словам, простой синий ромб выглядит солидно и весомо на фоне логотипов с применением многочисленных деталей, которые мешают восприятию клиентами настоящей ценности компании.

Сами разработчики убеждены, что именно такие решения позволяют клиентам студии выглядеть стильно, как в своих прайсах и проспектах, так и на сувенирной продукции. Студия применяет фирстиль для клиентов, которые хотят за небольшие деньги получить настоящий эксклюзив, который моментально останется в памяти партнеров и заказчиков.