«ВКонтакте» представила новый набор зимних стикеров с хаски

Вчера, 19:39

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый набор зимних стикеров. Главным героем является собака породы хаски по имени Геш. По данным VistaNews, приобрести стикеры можно в магазине за 9 голосов или 63 рубля.

В описании говорится, что благодаря Гешу пользователи «ВКонтакте» смогут узнать больше о зимних развлечениях, потому никто не должен заскучать. В наборе очень много разных вариаций. Хаски катается на коньках, ездит на санках, делает снежного ангела, держит в руках доску для сноуборда и так далее. Кроме зимних развлечений, внимание в наборе уделено и эмоциям.

Пользователи «Вконтакте» встретили обновление стикеров неоднозначно. Одни порадовались, что набор появился, отметив, что давно мечтали о таком, а другие расстроились тому, что Геш не является анимированным. Некоторые предрекли «Вконтакте» спад аудитории из-за таких несовершенных стикеров.