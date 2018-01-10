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«ВКонтакте» представила новый набор зимних стикеров с хаски

Вчера, 19:39

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый набор зимних стикеров. Главным героем является собака породы хаски по имени Геш. По данным VistaNews, приобрести стикеры можно в магазине за 9 голосов или 63 рубля.

  В описании говорится, что благодаря Гешу пользователи «ВКонтакте» смогут узнать больше о зимних развлечениях, потому никто не должен заскучать. В наборе очень много разных вариаций. Хаски катается на коньках, ездит на санках, делает снежного ангела, держит в руках доску для сноуборда и так далее. Кроме зимних развлечений, внимание в наборе уделено и эмоциям.

Пользователи «Вконтакте» встретили обновление стикеров неоднозначно. Одни порадовались, что набор появился, отметив, что давно мечтали о таком, а другие расстроились тому, что Геш не является анимированным. Некоторые предрекли «Вконтакте» спад аудитории из-за таких несовершенных стикеров.


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