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Павел Дуров поделился о тратах на Telegram

Вчера, 21:30

Павел Дуров рассказал, сколько было потрачено на Telegram. Основатель ивестного Telegram озвучил цифру в 70 миллионов долларов на данную компанию.

Сам документ уже представили, а сотрудники IT-структуры всё подтвердили. В этом документе идёт речь о том, что в прошлом году Павел Дуров отправил 70 миллионов долларов на модернизацию своего мессенджера. Из них 62 миллиона долларов ушло только на оборудование и развитие сервисов.

Проект также содержит прогноз на ближайшее время. Например, есть графа, где отмечается, что в нынешнем году потратят примерно 100 миллионов долларов, в следующем - 130, в 2020 году - 170 миллионов долларов.

Следует ометить, что с таким обеспечением мессенджер достигнет количества пользователей в один миллиард человек.


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