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Facebook выпустит гаджет для видеосвязи

Сегодня, 15:37

Компания Facebook создаст новый гаджет для музыки и видеочатов. Об этом сообщает Engadget.

Знаменитая соцсеть произведет камеру для разговоров по видеочату. Презентация устройства состоится в конце веснеы нынешнего года. Также и название данного продукта "Портал".
Источники в Facebook сообщают, что новинка будет являть собой камеру с микрофоном и динамиками. С его помощью пользователь сможет звонить своим друзьям по видеосвязи, помимо этого устройство сможет понимать голосовые команды фолловера. "Портал" интегрируется с сервисами Netflix или Spotify, иначе говоря, с его помощью можно смотреть кинокартины и прослушивать аудиотреки. Приблизительная стоимость модели составит около 500 американских долларов.
Ранее сообщалось о намерении Роскомнадзора обсудть действия Facebook. Фирма ранее удалила страницу главы Чечни Рамзана Кадырова из Сети по причине внесения его в санкционный список США. Главным вопросом диалога станет обсуждения ведомства выполнения соцсетью законов России по локализации личных данных граждан страны.


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