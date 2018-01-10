Microsoft планирует обновить систему престижа для Xbox Live

Вчера, 23:45

Разработчики из корпорации Microsoft намерены внести ряд обновлений в сетевой сервис Xbox Live. В частности планируется расширить количество поощрений для пользователей с помощью новой разветвленной функции под общим названием «Карьеры».

Специалисты Microsoft были вынуждены проанализировать пожелания и замечания пользователей, интегрированных в Xbox Live за последние 13 лет. Оказалось, что большинство игроков не удовлетворены поощрительной системой, которая не отражает их потенциальных достижений в Gamerscore. Особенно «бесправными» становятся киберспортсмены, занятые самосовершенствованием в одном сегменте игр.

В связи с этим, предполагается концептуально изменить систему рангов и поощрений при помощи системы «Карьеры». Теперь достижения всех пользователей будут фиксироваться и награждаться в классификациях, представленных тем или иным сегментом Xbox Live. В данный момент, обновление прошло стадию начальной разработки и приближается к финалу. Тестирования пройдут не позже конца этого года.