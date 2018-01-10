Госдума обновит свой сайт для прямой связи с избирателями

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Технический отдел Государственной думы России запускает с конца текущего месяца новый сайт, предназначенный для прямого общения с электоратом. В режиме реального времени избиратель сможет услышать ответы на интересующие его вопросы.

По словам редактора сайта Оксаны Ткачевой, в новых реалиях необходимо полное взаимопонимание между парламентариями и гражданами России. Особенно это касается некоторых нюансов в разъяснении самого процесса разработки, подачи и принятия законотворческих актов. Редакционный коллектив обновленного сайта будет ежедневно освещать работу Госдумы и объяснять те или иные положения в ее работе.

Ни одно резонансное событие во внутренней и международной жизни не будет обойдено вниманием корреспондентов. Это касается всех сфер общественной, законотворческой и политической жизни. При этом все фракции парламента будут иметь равную долю и возможности в выражении собственной позиции. Предполагаются мобильные версии сайта, доступные для всех устройств.