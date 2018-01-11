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85-летняя бабушка из Италии покорила соцсети общением с колонкой Google

Сегодня, 01:15

В сети интернет стал хитом ролик, как 85-летняя бабушка пользователя Бена Актиса учится пользоваться колонкой Google Home Mini. Видео, опубликованное на YouTube, уже набрало на данный момент больше, чем два миллиона просмотров.

Видео демонстрирует, как итальянская пожилая женщина пробует освоить технологию использования колонки Google Mini. Бабушка усердно и чётко проговаривает девайсу по английски: " Okay, Goo-Goo". После получения ответа, исходящего из динамиков, говорит, что сразу испугалась.

Пользователи сети написали: "Она такая забавная", "Надеемся, что после этого, хоть кто-то захочет вернуть своих бабушек из дома престарелых". Также были озвучены предложения для Google заняться ребрендингом.


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