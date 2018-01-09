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Соцсети возмутились фотографией модели в свитере с надписью «нехудая»

Вчера, 22:15

Социальные сети возмутила фотография очень худой модели, которая одела свитер с надписью "нехудая".

В Instagram-аккаунте известного французского бренда Vetements появилась публикация, на которой изображена худенькая модель, одетая в свитер с надписью "Unskinny", что переводится как "нехудая". Внимание пользователей сразу же привлёк такой пост. Многие отметили, что для рекламы своей одежды нужно было выбрать более подходящего по комплекции человека. Они пишут, что лишь одна рука кофты выглядит, как "штанина взрослого человека".

Интересно, что свитер от бренда Vetements поступил в продажу на российском рынке лишь 8 января текущего года. При этом, всю партию уже распродали. Цена составила 56 тысяч рублей.


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