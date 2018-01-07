Очаровательно моргающая сова стала звездой Ростова

Вчера, 19:00

На видео в Ростове попала сова. Животное покорило многих пользователей интернет из-за своего уникального умения очаровательно моргать. Ролик создали сотрудники центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Орлан».

Сотрудники и работники центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Орлан» прославили своего воспитанника в Интернете. На смонтированном ролике видно, что дикая сова вовсе не боится людей и подпускает их к себе.

При этом, хищница очаровательно моргает и поворачивает голову в разные стороны. В сети Интернет уже птица собрала десятки тысяч просмотров и не меньше лестных комментариев. Десятки людей готовы устроиться в центр «Орлан» на работу для того, чтобы получить возможность приблизится к актрисе-сове.