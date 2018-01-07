Жителей Орла просят не публиковать фейковых новорожденных

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В декабре прошлого года в нескольких пабликах в соцсети "ВКонтакте" местного и районного значения в России всплыла некоторая информация про нахождение маленького ребёнка в перинатальном заведении либо непосредственно в доме малютки. Власти обращаются к гражданам с просьбой не публиковать фейки в Сети.

2 января текущего года в ряде некоторых сообществ Орловской бласти так же были созданы подобные публикации, которые выглядели как: "совсем маленький мальчик Тимофей находится без присмотра в палате. Ему же всего чуть больше месяца. Давайте хоть как-то поможем и хотя бы зделаем репост. Вдруг окажется, что мама малыша это увидит".

В ходе расследования при помощи волонтёров и силовых назначений информацию проверили на достоверность и не подтвердили. В связи с этим просят не распространять ложные данные.