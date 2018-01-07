Осетинка в хиджабе снова сняла непристойные танцы

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Жительница Северной Осетии снова сняла непристойные танцы. Причиной такого внимания к ней вызвал одетый хиджаб. Ранее, девушка Малика уже спровоцировала бурное обсуждение своего дебютного танца жителями Северного Кавказа.

Стало известно, что недавно засветившаяся в Интернете девушка из Осетии Малика, отсняла новый ролик. Взгляды пользователей сети прикованы к странным и непорядочным танцам молодой особы из-за ее особого одеяния. Девушка исполняла странные танцы, одев хиджаб. Известно, что Коран подчеркивает, что он является достоинством женщины. Эту истину знают и жители Кавказа, которые писали об этом девушке после первого видео.

«Покрытая, носящая хиджаб истинная мусульманка не должна слушать даже музыку, и тем более под неё танцевать,» - пишут люди Малике.

Несмотря на то, что у девушки и ее дела есть считанные единицы поклонников, большинство негативно пишет о ситуации. Теперь новая запись хореографии попала под гриф «аморально».