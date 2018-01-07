В ГАИ Ростовской области сняли фильм о пьяных водителях

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Любительский короткометражный фильм на социальную тематику сняли на днях автоинспекторы УГИБДД Ростовской области. Опубликованный на видеохостинге YouTube ролик получил название «Нетрезвое Рождество».

В ведомстве отметили, что создать социальное видео им помогли представители творческого объединения «Кадр». В центре сюжета водитель, который, отмечая Рождество, игнорирует требования безопасности и садится за руль пьяным. К слову, как утверждают автоинспекторы, не обошлось в данной истории и без новогоднего чуда. Полицейские надеются, что нестандартный подход к профилактике правонарушений позволит обратить внимание водителей на столь острую проблему и призовёт их к благоразумию в период праздников.

Ранее мы писали, что в Новосибирске местные энтузиасты сняли короткометражный фильм по мотивам знаменитой трилогии «Властелин колец». Ролик получил название The Sunset Kingdom.