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В ГАИ Ростовской области сняли фильм о пьяных водителях

Сегодня, 12:29

Любительский короткометражный фильм на социальную тематику сняли на днях автоинспекторы УГИБДД Ростовской области. Опубликованный на видеохостинге YouTube ролик получил название «Нетрезвое Рождество».

В ведомстве отметили, что создать социальное видео им помогли представители творческого объединения «Кадр». В центре сюжета водитель, который, отмечая Рождество, игнорирует требования безопасности и садится за руль пьяным. К слову, как утверждают автоинспекторы, не обошлось в данной истории и без новогоднего чуда. Полицейские надеются, что нестандартный подход к профилактике правонарушений позволит обратить внимание водителей на столь острую проблему и призовёт их к благоразумию в период праздников.

Ранее мы писали, что в Новосибирске местные энтузиасты сняли короткометражный фильм по мотивам знаменитой трилогии «Властелин колец». Ролик получил название The Sunset Kingdom.


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  • Эльдар
    Сегодня, 12:56

    Хороший фильм! Плюс создателю! Ещё бы такие про курение сняли....

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