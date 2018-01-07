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Россиянам предложили бесплатный интернет и мобильную связь

Сегодня, 10:50

С конца декабря в России начал работу виртуальный сотовый оператор Danycom, взорвавший рынок предложением бесплатного интернета и услуг связи. В то же время, в компании предупредили абонентов, что срок действия акции ограничен до 1 июня 2018 года.

Россияне уже давно ждали подобного предложения от операторов связи, которые то и дело «взвинчивают» цены на услуги связи и интернета. Danycom, работающий на мощностях популярного оператора Tele2, решился на весьма щедрый шаг – первые пять месяцев обслуживание на базе стандартного тарифа осуществляется совершенно бесплатно. В рамках тарифного плана абонентам предлагается ежемесячно пакет услуг, включающий в себя 500 минут внутри сети, 500 СМС и 10 Гб интернет-трафика. По окончанию пробного периода будет установлена абонентская плата в размере 199 рублей/месяц.

Ранее мы писали, что в 25 электричках Москвы к концу января появится бесплатный Wi-Fi.


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