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Эстонского ученого «подозревают» в создании биткоина

Вчера, 19:06

Сначала в США, а затем по всему миру разлетелось сенсационное известие, что разгадана личность таинственного создателя биткоина. С подачи некоего адвоката Джастина Собаджи был назван ученый из Эстонии Хельгер Липиаа.

Адвокат, по его же словам, провел тщательное расследование с привлечением информации о научных работах, опубликованных в конце 90-х годов прошлого столетия. Если личность мифического Накамото не установлена, то она является мифическим прикрытием конкретного ученого, работавшего в направлении создания блокчейновых технологий и криптовалюты.

Кроме того, исследование псевдонима Сатоси Накамото натолкнуло адвоката на мысль, что гениальным изобретателем биткоина должен быть криптограф с уникальным IQ. Лучшей кандидатурой стал Липиаа, который, по мнению адвоката, обладал всеми перечисленными качествами. Сам эстонец отрицает эту версию. При этом заявляет, что его никогда не интересовала эта тема и она весьма далека от криптографии, которой он занимается.


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