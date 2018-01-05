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Twitter описывает снимки для плоховидящих пользователей

Вчера, 18:26

Соцсеть Twitter опишет изображения для пользователей с плохим зрением. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Twitter добавил опцию описания содержимого фотоснимков в полную версию портала и мобильное приложение для Android и iOS. Запустить новую программу можно в настройках. Пользователю необходимо попасть в раздел "Настройки и конфиденциальность", где выбрать "Специальные возможности" и далее открыть "Добавить описание изображения". Запуск приложения проводится по данной методике и в веб-версии Twitter.
Помимо этого, пользователи имеют возможность редактировать описание картинок. В момент активации опции после загрузки под снимком появляются строки для нового текста.


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