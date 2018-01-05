Страница Ботанического сада МГУ заблокирована в Instagram

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Руководство Ботанического сада Московского государственного университета имени Ломоносова в шоке и недоумении. Страница «Аптекарский огород» с сотнями тысяч подписчиков была заблокирована в Instagram.

Надпись «страница недоступна», которая выдается по ссылке, обнаружили в Instagram вчера вечером. Руководство Ботанического сада в полном недоумении. Как сама университетская структура, так и ее сайт никогда не имели никакого отношения ни к политике, ни к чему-то, что не поощряется ныне в социальных сетях. Страница «Аптекарский огород» пропагандировала лишь бережное отношение к экологии и здоровый образ жизни.

В службу поддержки Instagram уже направлены соответствующие вопросы и заявления, однако пока никакой реакции нет. Блокирование страницы в популярной социальной сети принесет немалый материальный и моральный ущерб Ботаническому саду, который сотрудничает с множеством зарубежных партнеров. Руководство Ботанического сада продолжает обращаться к своим подписчиком через Facebook.