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Цукерберг озвучил цель на 2018 год

Вчера, 22:09

Генеральный учредитель корпорации Facebook сообщил о своих целях в текущем году. Марк Цукерберг планирует заняться неисправностями в работе соцсети.

По словам самого Марка Цукерберга, он планирует в 2018 году самосовершенствоваться. Директор концерна Facebook уже несколько лет подряд практикует целеустремленность на определенный период времени. В 2018 году также одним из направлений в работе руководителя станет исправление разного рода недоработок в существовании социальной сети.

Марк Цукерберг – успешный предприниматель современного времени. Он является главным основателем Facebook. Идя в ногу со временем, Цукерберг намерен использовать все собственные потенциалы в работе на протяжении текущего года, чтобы достигнуть новых рекордов и высот. Свою свежепоставленную цель бизнесмен назвал своеобразным вызовом на 2018 год.


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