WhatsApp начнет публиковать истории из Instagram

Вчера, 18:48

WhatsApp будет публиковать истории из социальной сети Instagram. Разработчики мессенджера уверены, что пользователи смогут даже не заметить новшеств.

Популярный сервис для общения интернет-обозревателей WhatsApp будет тесно начинать работу с Instagram, публикуя в своем приложении истории из соцсети. Согласно отзывам по этому поводу, контент сможет стать еще более привлекательным для блогеров. Истории из Instagram смогут раскрутиться с помощью известного мессенждера. Обозреватели не смогут с первого раза даже заметить нововведение. Ведь о нем будет свидетельствовать лишь незаметный значок.

Администраторы сообщили, что социальный портал делает все для того, чтобы расширить свою сферу популярности среди пользователей. Совершенно недавно на страницах Instagram публиковались лишь фото, но процесс не стоит на одном месте. Программисты продолжают упорно работать, чтобы обозревателю было как можно интереснее.