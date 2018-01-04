Кузнецова: "Групп смерти" в интернете стало меньше

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Уполномоченный по правам детей при приезиденте Анна Кузнецова рассказала про снижение числа "групп смерти" в сети интернет. Об этом сообщил источник kp.ru.

Из слов Анны: "Как было замечено, в начале года возник прирост случаев попыток самоубийства детей. Был произведён мониторинг по всем областям, состоялось совещание. Самое главное, что нужно делать, это ограничение доступа к таким ресурсам. Мы постоянно ведём работу непосредственно с Роскомнадзором, находимся в полном и безпрерывном контакте с ним."

Президент России Владимир Путин вынес законопоставление об усилении наказания за подобные призывы к самоубийствам. Омбудсмен сообщает, что количество таких ресурсов в интернете значительно уменьшается.