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Голосовые помощники Alexa и Cortana не смогли найти компромис

Вчера, 19:01

Alexa и Cortana не намереваются ничего комментировать насчёт сотрудничества. Официальные партнёры делают шаги к повышению прибыли обеих корпораций. Это будет происходить посредством взаимодействия голосовых помощников.

Напоминаем, что Alexa является самым главным помощником Amazon, а Cortana в свою очередь - помощник Windows, а также Xbox One, который доступен на платформах iOS и Android. Предпологалось, две системы будут иметь прямую связь между собой.

Представители компаний планировали закончить внедрение до конца года, но до сих пор этого не произошло. Обе стороны комментировать ничего не намерены. Планы на будущее и различного рода перспективы тоже умалчиваются. В компании настраивают взаимодействие между помощниками.


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