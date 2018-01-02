Пранкер Вован раскрыл подробности новогоднего розыгрыша Порошенко

Вчера, 22:45

Отечественные пранкеры Лексус и Вован, а в жизни Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, раскрыли подробности веселого новогоднего розыгрыша с участием Петра Порошенко. Об этом публику информирует Пятый канал.

Алексей Стляров позвонил Петру Порошенко в ночь на Новый год и очень талантливо выдал себя за Йенса Столтенберга, генсекретаря НАТО. По словам Лексуса, украинский глава, видимо, ожидал звонка от этого политика и был очень рад его услышать. Пранкер считает, что не очень правильно поступил, поздравляя лидера Украины именно в это праздничное время.

Порошенко от души поздравил Столтенберга с наступающим Рождеством, а после Вован и Лексус понадеялись, что оппонент не будет много употреблять водки. В ответ Петр Порошенко бросил трубку, не удостоив собеседников ответом. Видимо, он понял, что его разыгрывают, ведь подлинный генсек НАТО не позволил бы себе подобных выражений.