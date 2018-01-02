На видео попала змея, занимающаяся «самопожиранием»

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В сети появилось видео, на котором змея пытается проглотить собственный хвост.

Ролик выложил британец, который снял змею, пожирающую саму себя. На видео он называет животное «глупой змеей», однако поведение пресмыкающегося вполне можно объяснить с научной точки зрения.

На видео видно, как змея пытается проглотить собственный хвост, при этом образуя кольцо, которое молодой человек не преминул надеть себе на шею.

Пользователи интернета, посмотревшие видео, объяснили, в чем кроется мотив такого поведения животного. Объясняется, данное явление совсем не «глупостью змеи», а тем, что находясь в жаре, змеи сбиваются с толку и дезориентируются. А их ускоренный метаболизм быстрее приводит к чувству голода, и в итоге они начинают есть первое, что им попадется в поле зрения. В неволе змеям не дают необходимое количество еды и, как следствие, они начинают набрасываться на собственный хвост.

Пользователи также прокомментировали поведение мужчины на видео, и назвали его «глупым», а не поведение змеи.

«Это мерзкое видео. Насколько надо быть наивным, чтобы считать, что это смешно, что это глупо, когда они сами виноваты, что они (змеи) - это делают с собой», - написал Aviation Compilation.

Мужчина же в видео смеялся и надел получившееся змеиное кольцо себе на шею, называя его «змежерельем».