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Дуэт из Перми "Боня и Кузьмич" сняли новогодний ролик

Вчера, 19:44

Пермский дуэт под названием "Боня и Кузьмич" решили снять новогодний ролик, а если быть точнее, то пародию на сказку "Морозко".

В новогоднем сюжете снег из сугробов поднимается на ветки елей, а мачехина дочка требует «мазду тройку». Данную новогоднюю пародию можно пересмотреть на официальной странице дуэта в социальной сети Instagram.

Юлия Старикова, участница дуэта "Боня и Кузьмич", рассказала о создании видеопародии: "Мы ехали с одного корпоратива на другой мимо леса в районе комплекса пермского политеха. Елочки там выглядели такими сказочными, что мы решили быстренько снять там небольшой ролик."

Сюжет был отснят буквально за 5 –10 минут. Участники дуэта целиком и полностью импровизировали.


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