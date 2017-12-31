Сеть взорвали снимки тату на интимных частях женского тела

Сегодня, 04:15

Пользователи социальных сетей с возрастающим интересом следят за новой модой, поразившей мировую паутину. Женщины всего мира начали публиковать фотографии своих татуировок, набитых на интимных частях тела. Опубликовано уже более пяти тысяч снимков.

Что характерно, своими татуировками хвастаются женщины в весьма широком возрастном диапазоне. От юных школьниц до бабушек, которым наколки делали еще по молодости за колючей проволокой. В основном, демонстрируется грудь, хотя все чаще стали встречаться произведения тату-салонов и на самых интимных местах. По понятным причинам комментарии по хэштегу отключены. Однако пользователи делятся впечатлениями на других страницах.

Многие комментаторы считают, что выкладывать на всеобщее обозрение можно только тела молодых и красивых девушек. Им возражают записные донжуаны, для которых женщины в любом возрасте являются прекрасными созданиями и чудом природы. Женская часть аудитории, в основном, видит в этом основы раскрепощения и избавление от комплексов, которые сильно мешают жить.