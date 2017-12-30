В Сети выбрали лучшие новогодние мемы

Вчера, 14:53

Пользователи соцсетей, отправляя поздравления друг другу с Новым годом, всё чаще делают выбор в сторону не традиционных новогодних открыток, а картинок-мемов на праздничную тематику. Редакция VistaNews сделала подборку самых популярных новогодних мемов.

На первом месте - набравший невероятную популярность во всем мире Grumpy Cat в шапочке Деда Мороза (или, скорее, Санта Клауса). Сердитый котик, принесший своей хозяйке десятки миллионов долларов, разбавит своим суровым видом стандартные открытки с милыми кошечками.

Легко узнаваемый и ухмыляющийся в любой непонятной ситуации Trollface также принаряжается каждый раз на Новый год в шапку Деда Мороза, а иногда даже примеряет бороду новогоднего волшебника. Его отсылают друзьям в качестве поздравления почти так же часто, как и Сердитого котика.

Вечная тема "коты и ёлки" не могла не найти своё отражение в мемах. В Сети появились тысячи картинок на тему бесконечной войны семейства кошачьих против разукрашенных гирляндами новогодних деревьев, которые отлично подойдут на роль открытки на Новый год.

Конечно, в Сети появилось немало новых мемов за уходящий 2017 год, можно найти и новогодние картинки с Шурыгиной под ёлкой или, например, биткоин в мишуре, но всё же неустаревающая классика всегда будет популярна.