В Воронеже высмеяли модель из-за её маленькой груди

Сегодня, 13:05

Недавно модель Виктория Миланова разместила на своей странице в социальной сети очередную фотографию с геолокацией в Воронеже. На нём девушка была запечатлена в одном нижнем белье. Горожане стали обсуждать снимок. Одни люди критиковали Викторию за её маленькую грудь, а другие выступили в её защиту.

Комментаторы опубликованного снимка заявляли, что Виктории Милановой стоит подкладывать в лифчик вату, ведь, по их убеждению, девушка должна обладать только большой грудью. Другие люди заявляли, что бельё у девушки красивое, а вот груди нет совсем.

В свою очередь, нашлись и защитники, которые вступились за Викторию. В своих комментариях они заявляли, что сейчас большинство женщин и моделей вставляют в грудь импланты, а девушка на их фоне выделяется. В основном, защитники модели сошлись во мнении, что негативные комментарии являются только субъективным мнением хейтеров, которые ей завидуют.