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Челси Комло, разработчица программного обеспечения и сотрудница Tor, обвиняет в изнасиловании главного участника Проекта Джейкоба Эпплбаума.

Чесли призналась в интервью иностранным СМИ, что Эпплбайм неоднократно делал ей предложения сексуального характера, а также воспользовался её нетрезвым состоянием и изнасиловал. Девушка рассказала, что познакомилась с Эпплбаумом в 2015 году на Всемирном конгрессе хакеров, передают журналисты «ВистаНьюс». Он является уважаемым человеком в среде хакеров и IT-специалистов, поэтому она старалась завоевать его доверие и на все непристойные шутки отвечала смехом. Ведь так делали все. По признанию Комло, Эпплбаум через несколько минут после знакомства с ней предложил принять участие в оргии. Но она не восприняла его слова всерьёз.



Сотрудница Tor рассказала, что выпила слишком много алкоголя во время Конгресса. Джейкоб Эпплбаум воспользовался её состоянием и изнасиловал её перед несколькими друзьями мужчинами. «Я говорила ему «нет» каждый раз, но не смогла ничего сделать», - рассказывает Челси. На данный момент, главный участник Проекта допущен к посещению ежегодного съезда, а его поведение не обсуждается сообществом даже после предоставления заключений медицинского обследования и отчёта полиции.