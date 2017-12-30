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TamTam разрешил пользователям звонить с компьютера

Сегодня, 03:45

Администраторы популярного мессенджера TamTam порадовали своих пользователей в преддверии Нового года. Теперь юзеры смогут совершать звонки с компьютера, а также использовать десктопное приложение.

В данный момент мессенджер TamTam доступен для пользователей устройств на базе Windows, Mac OS и Linux. Владельцы гаджетов в ОС Android и IOS. Для тех, кто всё таки использует TamTam введены новые полезные функции.

Теперь пользователи смогут совершать звонки со стационарного компьютера и ноутбука, а также использовать десктопное приложение‍. Для того, чтобы воспользоваться нововведениями с ПК, необходимо пройти регистрацию без установки мессенджера на мобильное устройство.

Стоит отметить, что сейчас на территории России самым популярным мессенджером является Viber. На втором месте по количеству пользователей находится Telegram.


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