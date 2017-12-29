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Голосовой помощник "Яндекса" Алиса записала свой дебютный рэп-альбом

Вчера, 23:55

Голосовой помощник Алиса записала свой дебютный рэп-альбом. В него вошли такие новогодние музыкальные треки: «Хайповая фотка», «Елочка на ИЖ»,«Видеокарта гигабайт», «Чихалка», «Я не воюю с табуреткой» и «Фараона хлеб».

 Музыка написана с участием нейросети. Текст создан согласно запросам интернет-пользователей за 2017 год. Голосом песен стала Алиса. Прослушать новый альбом от Алисы смогут все желающие пользователи сети. Дебютный сборник состоит из семи композиций.

Немного ранее в сети была обнародована информация о том, что директор Сберабнка Герман Греф провел диалог с приложением. С его слов, Алиса не способна поддержать полноценный диалог.


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