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"ВКонтакте" рассыпает конфетти в комментариях

Вчера, 21:58

Соцсеть "ВКонтакте" решила оригинальным способом поздравить своих пользователей с Новым годом. В тексте публикаций слова "с наступающим" и "с Новым годом" подсвечиваются красным, а при кликании на них мышкой по странице рассыпаются праздничные конфетти.

Пользователи популярной в России и за ее пределами соцсети заметили интересную новогоднюю "пасхалку" от разработчиков. Подсвеченные красным слова "с Новым годом" и "с наступающим" в публикациях работают, как хлопушки, рассыпающие конфетти. В комментариях различных пабликов все удивляются и начинают поздравлять друг друга с праздниками.

Конфетти от "ВКонтакте" работает пока только в веб-версии ресурса, а также замечено, что если фразы "с наступающим" и "с Новым годом" поставить рядом в одной публикации, подсветится красным только одно из них.


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