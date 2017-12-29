Эксперты сети назвали худшую работу в интернете

Вчера, 20:56

Специалистами названа самая худшая работа в интернете с точки зрения технологической стороны. Ей стала должность модератора контента.

По данным некоторых изданий, данная должность является достаточно востребованной на просторах интернета. Но все же считается самой тяжелой. Согласно сведениям международных средств массовой информации, ежедневно в сеть выкладывают достаточное количество нежелательного контента, а жалоб на него приходит намного больше. Модератор контента сети YouTube, например, каждый день получает жалобы на нежелательные контенты, общая длительность которых составляет больше шестидесяти лет. В социальной сети Facebook модератору контента приходится переработать около восьми тысяч постов пользователей из разных точек мира.

Популярная соцсеть в США насчитывает более 7,5 тысячи модераторов. А к концу 2018 планирует умножить это число больше чем в два раза.