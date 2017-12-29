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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила бесплатные анимированные стикеры

Вчера, 19:02

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила бесплатные анимированные стикеры в виде пса Коржика и усовершенствованной версии единорога Спаркса, как сообщает VladTime.

  Пользователи могут отправлять их в личных сообщениях, а также добавлять в комментарии под записи на каждой платформе. Перед тем, как отправить, есть возможность изучить, какая именно анимация у любого стикера, чтобы выбрать максимально подходящий ответ.

Свитер пса Коржика украшен символикой российского мобильного оператора «Мегафон». Тема стикеров – новогодняя. Есть поздравления, украшение ёлки и гирлянды. Если есть желание, анимацию можно отключить, воспользовавшись специальным настройками. После этого она повторно включится только при наведении мышки на отдельный стикер или удержания позиции при заходе с мобильного.


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